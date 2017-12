I bolognesi fanno le valigie, da oggi si parte: le mete più gettonate

La crisi sembra davvero passata, almeno a giudicare dai viaggi per Capodanno. I bolognesi, passato Santo Stefano, sono pronti a prendere il volo e a trascorrere il Capodanno altrove, preferibilmente al caldo: a raccontarlo è Carlotta Sassatelli Salvadori, titolare dell'omonima agenzia di viaggi felsinea.

"Dopo il Natale a News York o in qualche altra capitale del mondo, si concentrano in questi giorni le grandi partenze dalla nostra città - spiega Sassatelli Salvadori - per la maggior parte dei nostri clienti con l'obiettivo di trascorrere il Capodanno al caldo. Oltre al mare le tendenze vertono anche verso i viaggi itineranti, mentre va di gran moda l'isola di Phu Quoc, che si trova di fronte alla Cambogia".

Le mete più quotate dunque quindi quali sono? "Tanto mare! A corto raggio vanno bene le Isole Canarie, si passa poi all'Africa (quotatissimo il Capodanno africano, bene Tanzania e Kenya) fino ai Caraibi, nonostante gli uragani di settembre e ottobre. La preferenza cade sempre su strutture ricettive caratterizzanti e villaggi turistici (da 4 a 5 stelle) e va molto forte il binomio mare-cultura, che associa al relax da spiaggia e alle acque cristalline con itinerari per conoscere i territori e arricchirsi".

E' vero che è risalita anche la richiesta per il Mar Rosso? "Assolutamente sì. E' vicino e perfetto per hi ha voglia di mare ma non molti giorni a disposizione e magari neppure troppo budget".

In generale c'è ancora paura per il pericolo di attentati? "Anni fa era capitato che venissero annullati dei viaggi per i timori legati al terrorismo: oggi non accade praticamente mai".

Quali sono i budget che i suoi clienti riservano al viaggio d'inverno? "Per mete a lungo raggio come le Maldive e i Caraibi per esempio, ma anche l'Asia, siamo sui tre mila euro a persona mentre per le mete più vicine ci si aggira sul migliaio".