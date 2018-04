Migliori Lavatrici 2018 secondo GuidaAcquisti.net

Tra i parametri più importanti per scegliere in modo oculato una lavatrice domestica troviamo la capacità di carico, che deve essere valutata a seconda dell'utilizzo dell’elettrodomestico e del numero di persone con le quali viviamo in casa.

Secondo la rivista specializzata nella valutazione di lavatrici domestiche GuidaAcquisti.net, bisogna ricordare che la capacità di carico è riferita al peso dei vestiti umidi una volta lavati, e non a quello dei vestiti asciutti quando li inseriamo. Ovviamente il carico può influire sui consumi finali e, sebbene il carico standard sia intorno agli 8 kg di bucato, oggi sono sempre più diffuse lavatrici con capacità fino a 12 kg che permettono di lavare più indumenti e coperte in un unico lavaggio.

Altro aspetto da valutare attentamente è la centrifuga che ci consente di eliminare l’acqua dai capi appena lavati, attualmente le lavatrici di buona qualità consentono di raggiungere velocità di centrifuga fino ai 1400 giri per minuto.

Selezionare un basso numero di giri può essere utile per lavaggi delicati o speciali mentre velocità elevate ci consentono di avere indumenti quasi asciutti.

I programmi di lavaggio di cui è dotata la nostra lavatrice permettono di lavare il nostro bucato nel modo più consono alla tipologia di tessuto. Al momento dell’acquisto della lavatrice è consigliabile controllare se è dotata anche di programmi di lavaggio brevi.

Secondo GuidaAcquisti.net questi programmi, generalmente di durata inferiore a 50 minuti, ci consentono di fare bucati veloci adatti per capi che necessitano solo di una rinfrescata, ma anche di effettuare lavaggi a bassa temperatura per capi delicati.

Secondo Andrea Pilotti, specialista SEO e appassionato di tecnologia: “Molto utile è la possibilità di attivare funzioni come energy saver ed eco, capaci di farci risparmiare grazie a tecnologie in grado di valutare il peso del bucato inserito, lo sporco e le tipologie di tessuti. Funzionalità spesso costose che però nel lungo periodo possono davvero aiutarci a contenere la bolletta energetica. Non ultima la facilità di utilizzo ci permette di sfruttare a pieno tutte le funzionalità della nostra lavatrice attraverso un display chiaro e coinciso.”

Le lavatrici economiche in commercio hanno un costo medio di 300 € mentre i modelli di qualità superiore si attestano intorno alle 700 €, questa differenza di prezzo è spesso dovuta a questioni di marketing ma anche a un sovradimensionamento della componentistica interna, in grado di aumentare la durata di questi elettrodomestici.

Dove trovare la Classifica 2018 delle migliori Migliori Lavatrici per la casa

Per leggere la classifica delle migliori lavatrici domestiche ti consigliamo di cercare su Google: Migliori lavatrici GuidaAcquisti.net