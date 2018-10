Lavoro, dalle ceneri della Stampi Group, nasce la Caima S.r.l

A Monghidoro, dalle ceneri della Stampi Group, è ufficialmente nata la Caima S.r.l, la società che si occuperà di progettare impianti per macchine automatiche. Una nuova impresa fortemente voluta dai vertici della Marchesini Group e dell’Ima, Maurizio Marchesini e Alberto Vacchi.

Quella della Stampi Group è stata una triste e lunga vicenda, che per mesi e mesi ha visto gli ex dipendenti dell’azienda continuare a lottare pur di salvare il proprio lavoro, presidiando l’ingresso e dormendo addirittura in un container. Una situazione destinata solo a peggiorare, fina a quando non è arrivato l’intervento dei due grandi imprenditori Vacchi e Marchesini: un nuovo segnale di speranza per l’ Appennino. E ieri mattina il taglio del nastro, alla presenza delle maggiori autorità del territorio .

