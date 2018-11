Comune, Bilancio 2018: "Riduciamo il debito: così più soldi per casa e famiglie"

Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha sottolineato via Twitter il voto con cui ieri il Consiglio comunale ha approvato la proposta della Giunta di estinguere anticipatamente piu' di otto milioni di euro di mutui del Comune nel 2019: "Noi il debito lo riduciamo, meno interessi da pagare e piu' soldi per casa e famiglie".

Con la delibera, l'aula ha licenziato una variazione al bilancio 2018, in applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017, per il rimborso anticipato di mutui contratti la Banca europea per gli investimenti (Bei) per un importo di 8,8 milioni di euro. Il provvedimento e' passato con i voti di Pd e Città comune. Contrari i consiglieri di Lega, Fi e Insieme Bologna, mentre si si sono astenuti il M5s, Coalizione civica e il gruppo misto. (Dire)