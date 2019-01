Comprare casa con il mutuo, ecco il profilo del debitore tipo in regione

Alla soglia dei quaranta anni e con di fronte alla sé la prospettiva di dover far fronte al proprio debito con la banca per più di 25 anni. E' l'identikit di chi nel 2018 in Emilia-Romagna ha chiesto e ottenuto un mutuo per l'acquisto della casa stilato da Tecnocasa sulla base dei dati raccolti nelle agenzie immobiliari.

In Emilia-Romagna l'età media di accesso al credito è intorno a 39 anni. Il 40,3% di coloro che hanno acceso un mutuo rientra nella fascia di età compresa tra 35 e 44 anni, mentre il 34,9% ha un' età compresa tra 18 e 34 anni. Il mutuo ha una durata media di 25,3 anni: il 79,5% dei prestiti prevede un periodo di rimborso compreso tra 21 e 30 anni.

Con la prospettiva di un rialzo dei tassi di interesse, spopolano i prestiti a tasso fisso con il 53,5% dei contratti stipulati. L'importo medio di mutuo in Emilia-Romagna si aggira intorno a 113.700 euro. La maggiore concentrazione si registra nella fascia di spesa compresa tra 101.000 e 150.000 euro (42,2%), seguita subito dopo con il 40,1% della fascia compresa tra 51.000 e 100.000 euro. (Vor/ Dire)