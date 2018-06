Nasce Sic -Società italiana comunicazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

È nata la prima società consortile della comunicazione: SIC - Società Italiana Comunicazione, fondata da Homina (www.homina.it) e Mediatyche (www.mediatyche.it), Extra (www.extracomunicazione.it). Con sedi a Roma, Bologna e Milano, Bologna, SIC unisce oltre 40 professionisti e 4 milioni di fatturato. Le tre agenzie fondatrici, pur mantenendo indipendenza societaria e autonomia operativa, hanno deciso di affrontare insieme una nuova sfida imprenditoriale: affiancare le aziende per raccontare il valore delle eccellenze Made in Italy a livello nazionale e internazionale. Una sinergia finora inedita nel panorama delle agenzie di PR, fondata su un modello di lavoro multidisciplinare che unisce esperienza, competenze integrate e copertura territoriale. Sono queste le peculiarità che le tre agenzie hanno deciso di mettere a sistema, per offrire a imprese e pubbliche amministrazioni un partner strutturato capace di accompagnarle a 360 gradi nello sviluppo, con un focus particolare sui temi della sostenibilità, della rendicontazione agli stakeholder e del rafforzamento reputazionale. "L'Italia ha un patrimonio di aziende leader in molteplici categorie merceologiche, dall'agroalimentare al manifatturiero. SIC vuole supportarle nei processi di sviluppo e innovazione, con la consapevolezza che le pubbliche relazioni siano una funzione sempre più strategica per il successo imprenditoriale, per la valorizzazione dei brand e per la costruzione e il rafforzamento della reputazione - ha commentato Omer Pignatti, presidente della nuova società e amministratore delegato di Homina - Il consorzio nasce anche con l'obiettivo di costruire la massa critica necessaria a fare innovazione e ricerca, per dare ai nostri clienti strumenti sempre più efficaci di ascolto e comunicazione. Unire le forze per sostenere gli investimenti è una scelta che riteniamo vincente". "Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato Massimo Tafi, fondatore di Mediatyche - di essere riusciti a dare vita a questa iniziativa imprenditoriale, alla quale con la mia partner Elena Rabaglio abbiamo pensato fin dalla nascita - sette anni fa - di Mediatyche. In un Paese e in un settore in cui le individualità tendono a prevaricare sulla collaborazione reciproca proponiamo un diverso modo di fare comunicazione, fondato sul gioco di squadra, dove account e clienti mettono a frutto le loro specifiche competenze al servizio di tutti". "Grazie a questa nuova partnership - ha commentato Antonio Ferro, Vice Presidente di SIC e Presidente di EXTRA - SIC potrà fornire ai presenti e futuri clienti un potenziamento della propria attività di comunicazione in grado di unire PR tradizionali e digital, social media, attività di lobbying avvicinandoli a nuovi modelli di business, quali la Green Economy e l'economia circolare. Insieme siamo più forti sul mercato e siamo in grado di offrire una consulenza strutturata ai nostri clienti. Per noi collaborare e lavorare con altri partner è sempre stato un elemento distintivo". “Sono molto lieta che una nuova iniziativa imprenditoriale nel mondo della comunicazione di impresa nasca proprio da tre Agenzie con una forte brand reputation associate ad Assorel da molti anni – ha commentato Filomena Rosato, Presidente di Assorel – Associazione imprese di comunicazione e relazioni pubbliche – È la conferma che innovazione, capacità di visione, ed esperienza possono produrre nuove e interessanti alchimie di business se facilitate da un contesto dinamico che genera il confronto. Faccio i migliori auguri ai Colleghi Pignatti, Tafi e Ferro per il cambio di passo che è slancio verso il futuro”. SIC oggi può contare su una squadra di 40 persone, una copertura capillare del Paese e un fatturato di 4 milioni di euro