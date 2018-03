Apre una boutique islamica: 'Veli e vestiti pensati per le donne musulmane, ma non solo'

Oggi Keltoum Kamal Idrissi realizza un sogno, un sogno che si è fatto inseguire da Cesena fin sotto le Due Torri: un negozio di abbigliamento tutto suo dedicato alle donne musulmane ma non solo. Il taglio del nastro è fissato proprio per questo 19 marzo, quando al civico 132 di via del Borgo di San Pietro si accenderà l'insegna di "Hijab Paradise", il paradiso dello hijab, ovvero il velo/turbante di tradizione muslim.

Keltoum, hai solo 23 anni: da quando sognavi questo negozio e come sei riuscita a rendere concreto questo sogno?

"Da quando mi sono diplomata in ragioneria ho sempre lavorato e sono riuscita a mettere via dei risparmi. Non molti, ma abbastanza per dare vita a questo progetto: un negozio principalmente dedicato alla moda delle donne musulmane, ma non solo: oltre alle stole ci sono anche gonne e pantaloni per tutti, non certo un esclusiva per le islamiche. Anzi, invito le ragazze a venire a dare un'occhiata".

Tu sei di Cesena, perchè hai aperto il negozio proprio a Bologna?

"Bologna credo sia un buon mercato, è una città multiculturale e vivace. Inoltre dista solo un'ora di treno da Cesena, dove vivo con la mia famiglia di origini marocchine. Per il momento farò la pendolare, ma spero un giorno di potermi trasferire qui in pianta stabile: vorrebbe dire che la mia attività procede bene!".

La tua famiglia non ti ha obbligata a mettere il velo, è una tua scelta, giusto?

"Sì. Non lo avevo mai portato fino a circa tre anni fa, quando ho deciso consapevolmente di abbracciare la mia religione anche in questo. Anche con il velo siamo donne normalissime a cui piace prendersi cura del proprio aspetto scegliendo capi e colori che ci consentano di esprimerci e di muoverci in libertà nel nostro quotidiano".

Che tipo di scelte hai fatto per la merca che venderai nel tuo negozio? merceologie, tipologie di tessuti...

"Oltre agli hijab, di cui naturamente ho una vasta scelta, in negozio c'è un po' di tutto. Ho scelto per la maggiore tessuti naturali come la viscosa evitando il poliestere per esempio, per garantire qualità. Da oggi in poi l'assortimento crescerà e fra abiti da cerimonia e accessori avremo davvero abbigliamento dalla A alla Z".