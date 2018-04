Nuovo brevetto: kit per trasformare le bici da normali in e-bike

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Arriva il nuovo kit per trasformare le bici da normali in elettriche. E^ un dispositivo brevettato rivoluzionario dedicato agli amanti delle bici. Si tratta di un'invenzione meccanica monoruota elettrica posizionata all'interno di un'apposita forcella regolabile dal sotto sella alla ruota posteriore. Il kit comprende anche un display LCD con svariate funzioni ed informazioni,come velocità,autonomia, km parziali,totali,tempi di percorrenzae livelli di potenza da 1 a 5 velocità. Leve freno con sistema di attivazione freno motore ed altro ancora. Davide Manieri classe 73' è l'inventore di questa strabiliante innovazione ed ha voluto curare personalmente il design con molteplici colorazioni sia della forcella contenente il motore che le cover dei display LCD,è stato anche curato il confort riuscendo a ridurre il peso di poco meno di 3 KG completo di batteria. La batteria al litio da 36 volt si ricarica completamente con il suo apposito caricabatterie in un tempo massimo di 2 ore a differenza delle altre E-Bike che i tmpi di ricarica sono di 6/8 ore. Manieri orgoglioso della sua invenzione ci assicura che nel corso degli anni ci saranno svariati aggiornamenti.

