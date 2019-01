Settore turistico-alberghiero: colloqui a Bologna per lavoro in Norvegia

L'appuntamento per aspiranti lavoratori all'estero è il 29 gennaio a Bologna dalle ore 10 alle 17 (presso la sede della Città metropolitana, palazzo Malvezzi, via Zamboni 13) con i consulenti Eures (portale europeo della mobilità professionale) dell’Agenzia regionale per il lavoro, che daranno informazioni sulla possibilità di lavorare in Norvegia nel settore turistico-alberghiero.

Ai colloqui, che saranno svolti in italiano, potranno accedere solo le persone che hanno inviato il curriculum con la propria candidatura in precedenza e che sono state pre-selezionate.

Come fare

Per candidarsi o richiedere informazioni occorre inviare il curriculum in italiano alla Rete Eures Emilia-Romagna all’indirizzo mail: eures@regione.emilia-romagna.it entro il 20 gennaio 2019 e specificando nell'oggetto nome, cognome - #NORWAYCALLING. Alcuni candidati potranno essere invitati a un secondo colloquio il giorno successivo, dove parteciperanno anche i datori di lavoro dalla Norvegia.

Chef, cuochi, pizzaioli, gelatai, camerieri, receptionist: sono questi i profili ricercati da alberghi e i ristoranti norvegesi. I requisiti che vengono richiesti sono un titolo di studio inerente al profilo, esperienza nel ruolo e la conoscenza della lingua inglese di livello B2, per i receptionist di livello C1.

L'obiettivo di Eures, la rete europea dei servizi per l'impiego coordinata dalla Commissione europea, è favorire le esperienze di lavoro in altri Paesi europei, agevolando la mobilità circolare dei lavoratori e mettendo in rete le competenze che i vari Paesi possono offrire.