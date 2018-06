Ryanair: assume assistenti di volo e di terra, ad agosto le selezioni a Bologna

Anche per il 2018 tornano le giornate dedicate al lavoro della compagnia aerea Ryanair. Già nel 2017 la compagnia aveva creato centinaia di nuovi posti di lavoro soprattutto nelle posizioni di assistente di volo e di terra.

Tra luglio e agosto arrivano dunque i "Recruitment Days”, giornate dedicate ai colloqui con i tanti giovani interessati a lavorare in questa azienda.

Si terranno in molte città italiane e serviranno proprio a conoscere i futuri assistenti che poi seguiranno un corso prima di essere assunti.

Ma chi è Ryanair ? Questa azienda nata solo nel 1985, grazie a tariffe super-scontate, è riuscita a passare dai 5mila viaggiatori del primo anno ai 100milioni di oggi. Così di pari passo è cresciuto il numero di dipendenti e collaboratori a vario titolo; erano 25 nel 1985 e oggi sono diverse migliaia.

Cabin Crew - Bologna Recruitment Day

La data per la selezione nel capoluogo emiliano è il 22 August 2018. Per partecipare è neessario iscriversi attraverso il sito Ryanair, a questo link . Tutti i dettagli per le figure ricercate, a questo link.