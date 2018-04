Lavoro a Bologna, Accenture seleziona 40 professionisti del digitale

Per la sede di Bologna Accenture seleziona 40 professionisti che abbiano maturato negli ultimi anni un’esperienza in ambito Sap, Salesforce, Java o Digital e neolaureati in materie ingegneristiche e scientifiche da inserire entro i prossimi 6 mesi.

L'azienda internazionale è presente in Italia con 13mila dipendenti e con un ritmo di assunzione di 1500 persone l’anno, opera da tempo nel territorio bolognese per fornire servizi di innovazione con applicazioni d’avanguardia e servizi digitali.

Tutte le posizioni aperte sono presenti sul sito: www.professioni.accenture.it