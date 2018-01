Lavoro, Città metropolitana cerca personale per rilevazioni demoscopiche

La Città metropolitana ha pubblicato l'Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco dei soggetti disponibili allo svolgimento dei servizi di rilevazione demoscopica e di relativa supervisione presso il Servizio Studi e Statistica per la programmazione strategica. C'è tempo fino al 13 febbraio per presentare la domanda, la documentazione è on line nel sito dell'Albo Pretorio (selezionare la voce Bandi, atti e avvisi diversi) e nel sito dell'URP. Qui si può trovare il bando, mentre qui, qui, e qui la documentaszione richiesta.

L'attività di rilevazione demoscopica comprende la somministrazione di questionari a un campione di cittadini, nonché il caricamento informatico dei dati acquisiti, attraverso l’utilizzo di uno specifico applicativo informatico, oppure con altre modalità di volta in volta individuate. Il servizio di supervisione, invece, comporta il controllo tecnico e il coordinamento operativo delle operazioni di rilevazione nel loro complesso.

Il Servizio Studi e Statistica per la programmazione strategica realizza studi e ricerche a carattere demoscopico, a supporto degli Organi di governo e degli uffici dell’Ente, dei Comuni e delle loro forme associative, delle altre amministrazioni e istituti di ricerca dell’area metropolitana, nonché della Regione Emilia-Romagna e delle società da essi partecipate o comunque erogatrici di servizi pubblici.

L'Avviso non porta alla formazione di alcuna graduatoria, ma va a integrare quella attualmente presente presso l'Ente, non più sufficiente a far fronte alle esigenze legate allo sviluppo dei programmi di lavoro attualmente in fase di definizione per il 2018 e per gli anni successivi.