Casalecchio di Reno: 'Pizzikotto' cerca personale: 25 posti di lavoro disponibili

A Casalecchio di Reno sono aperte le selezioni per l’assunzione di circa 25 addetti, che verranno successivamente formati per la nuova pizzeria-lifferia 'Pizzikotto', che aprirà il prossimo 22 febbraio in via del Lavoro 53.

Il locale, che fa parte del gruppo Cigierre Spa, che comprende anche marchi come Old WIld West, e Americani Graffiti) cerca pizzaioli, operatori di sala, addetti alla cucina e restaurant manager. Per i profili è richiesto lavoro su turni, serali e festivi. Offresi contratto a tempo determinato.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito cigierre.com alla sezione “lavora con noi”. Nello stesso portale anche possibile presentare la propria candidatura per le posizioni aperte in tutta Italia, per tutti i brand del gruppo.