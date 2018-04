Il censimento diventa annuale: si cercano rilevatori

Caecansi rilevatori per il censimento. Dal prossimo ottobre infatti prenderà il via il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni, con una cadenza annuale e non più decennale. Per il 2018, si svolgerà in 26 Comuni del territorio metropolitano (di cui 16 saranno coinvolti anche nelle rilevazioni del 2019, 2020 e 2021). I restanti Comuni saranno interessati solo da una delle rilevazioni successive, secondo un piano temporale che sarà in seguito comunicato dall'Istat. Il nuovo Censimento non coinvolge tutte le famiglie ma ogni anno un campione di esse: in particolar modo nella città metropolitana saranno circa 12 mila quelle coinvolte per il 2018.

Il Piano Generale del Censimento prevede che i Comuni individuino i rilevatori fra il personale dipendente oppure, qualora questo non sia in possesso dei requisiti minimi o non risulti sufficiente, che si rivolgano a soggetti esterni.

Per supportare i Comuni nel reperimento di soggetti disponibili allo svolgimento delle funzioni di rilevatore, la Città metropolitana ha pubblicato oggi un Avviso pubblico per soli titoli ai fini della costituzione dell’“Albo metropolitano dei rilevatori per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2018”.