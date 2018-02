Colloqui di lavoro al bar: "Così agevoliamo in poco tempo la conoscenza tra aziende e candidati"

Chi l’ha detto che un colloquio deve necessariamente svolgersi in un ambiente formale? In un mondo del lavoro che, con l’avvento della rivoluzione tecnologica, rischia di diventare sempre più digitale e impersonale, candidati e aziende si aspettano di essere raggiunti ovunque, in qualsiasi momento e attraverso qualsiasi dispositivo, e chiedono un’esperienza più personale che li faccia sentire maggiormentecoinvolti e consapevoli nel raggiungimento dei loro obiettivi professionali.

Per questa ragione, Randstad, operatore nei servizi per le risorse umane, organizza colloqui approfonditi ma informali fra candidati e imprese del territorio, a colazione o all’ora dell’aperitivo, magari davanti a un caffè o a una bevanda rinfrescante. Il modello è quello degli speed date, al bar o in filiale, dove, proprio come quando si cerca l’anima gemella, empatia, intuizione e istinto sono fattori fondamentali per creare una connessione reale con l’interlocutore e costruire una relazione soddisfacente e di successo. Dopo cinque minuti di conversazione, il candidato dovrà alzarsi e passare al tavolo dell'azienda successiva, sperando di avere sfruttato al meglio la sua occasione.

Giovedì 15 febbraio gli speed date di Randstad arrivano in 26 località sparse sull’intero territorio nazionale: Perugia, Forlì, Ferrara, Correggio (RE), Genova, Casalecchio di Reno (BO), Rovato (BS), Sarezzo (BS), Torino, Brindisi, Bolzano, Bassano del Grappa (VI), Cagliari, Pavia, Gallarate (VA), Erba (CO), Milano, Novara, Dalmine (BG), Piacenza, Mestre (VE), Aprilia (LT), Pordenone, San Bonifacio (VR), Civitanova Marche (MC), Treviso.

A Casalecchio di Reno l’appuntamento è all’ArisBar, in via Guglielmo Marconi 80, a partire dalle ore 09.30. Venti candidati, selezionati dalle filiali locali di Randstad, incontreranno dodici imprese del territorio.

“La ‘Colazione con Randstad’ è un’occasione per agevolare in poco tempo la conoscenza multipla tra aziende e potenziali candidati, trasformando il colloquio in un appuntamento per un caffè – commenta Cristina Falconi, Permanent Manager di Randstad –. Quest'oggi abbiamo quindi organizzato dei colloqui informali in 26 città su tutto il territorio nazionale. Nello scorso appuntamento, organizzato a settembre, abbiamo fatto conoscere oltre 330 candidati a circa 180 aziende e ben 50 persone sono state inserite direttamente in azienda. L'obiettivo di giovedì 15 febbraio sarà quello di agevolare l’incontro tra 260 aziende e 520 candidati nel medesimo contesto informale che ha contraddistinto e premiato l’edizione precedente”.