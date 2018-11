Lavoro, cercasi 100 consulenti in tutta italia per la nuova rete di Creacasa, Gruppo Credem

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

L'idea dietro a questa collaborazione nasce dall'esigenza di Creacasa di costruire una rete formata da giovani professionisti, laureati o diplomati dai 20 ai 30 anni, che abbiano voglia di intraprendere una carriera soddisfacente. Questa è una bellissima opportunità per giovani ragazzi che non hanno ancora trovato la loro strada, ma che hanno voglia di costruirsi un futuro. I nuovi consulenti verranno inseriti in un percorso lavorativo in cui avranno constante supporto dalle figure professionali più esperte in rete e dagli uffici centrali fino al raggiungimento della piena autonomia ed indipendenza professionale. Le persone che Meritocracy cerca per Creacasa, avranno il compito di gestire la relazione e la trattativa con i clienti, curare la richiesta di finanziamento sino al suo perfezionamento, operando in modo sinergico con l’intera organizzazione. Si occuperanno inoltre di fornire consulenza finanziaria specializzata per realizzare i sogni dei clienti. Creacasa offrirà un supporto costante ai consulenti, che pur lavorando in autonomia faranno parte della famiglia Credem. Verrà fornita ai giovani talenti un corso formativo gratuito e costante supporto nell’apertura della Partita Iva. Inoltre i consulenti avranno sempre il supporto di una figura senior, chiamato “Tutor”, accesso al piano welfare aziendale e formazione continua. Meritocracy Meritocracy è un' agenzia di recruitment digitale che racconta dall'interno le aziende più innovative ed interessanti d'Europa, come Satispay, N26, moneyfarm ed Subito.it. La nostra mission è aiutare i professionisti a trovare il lavoro che fa per loro, raccontando non solo gli spazi, ma anche le persone che li vivono e i loro percorsi di crescita, il tutto attraverso contenuti nuovi ed originali.