Coopi: lavoro per coordinatori banchetti natale

COOPI – Cooperazione Internazionale, organizzazione umanitaria italiana attiva da oltre 50 anni nei Paesi del Sud del Mondo, cerca Referenti e Volontari per l’iniziativa di raccolta fondi “Carta, Nastri e Solidarietà” che prevede il confezionamento di regali per la clientela dietro donazione libera. I fondi raccolti dalla campagna andranno a finanziare i progetti di educazione in emergenza che COOPI porta avanti in Niger e in Iraq, due zone del mondo devastate dalla guerra e dove l’accesso all’istruzione è una battaglia quotidiana. Cosa viene chiesto per collaborare con COOPI a Natale? Semplici attività, ma importantissime: Dare la disponibilità nel periodo indicato, presenziare il banchetto all’interno del punto vendita, confezionare i pacchetti regalo per i clienti, fornire informazioni sulle attività di COOPI…e tanto entusiasmo e motivazione per una buona causa! COOPI sarà presente a Bologna, Cesena, Ferrara, Imola, Rimini, dal 29 Novembre al 24 Dicembre all’interno di punti vendita Beauty Star, COIN, Libraccio, Librerie COOP, per confezionare i regali dei clienti e raccogliere offerte. Le donazioni saranno utilizzate per garantire attività di educazione ai bambini rifugiati, in fuga dalla guerra e che vivono in situazioni di emergenza, in Iraq e Niger. Per maggiori info: Francesco Piscitelli Tel. 02 3085057 email: piscitelli@coopi.org Form Online: https://volontaricoopi.org/ “Collabora con noi”