Lavoro, Crif cerca 150 persone da assumere

Crif, società bolognese specializzata in informazioni creditizie-commerciali e gestione del credito, cerca altre 150 persone da assumere. Conta già oggi oltre 4.400 unità di personale in sedi dislocate in più di 30 paesi di quattro continenti; nel biennio 2017-2018 ha inserito nelle societa' italiane circa 350 dipendenti e piu' di 300 tirocinanti e ora continua su questa strada: 150 nuove assunzioni (al netto delle sostituzioni e degli inserimenti legati all'avviamento di nuovi progetti) nel corso del 2019 "per sostenere progetti di sviluppo globale dell'azienda".

Le sedi di lavoro

I nuovi inserimenti sono previsti principalmente a Bologna e Milano, ma 30 dei nuovi assunti avranno come sede di lavoro il Crif Campus di Varignana, a Castel San Pietro alle porte di Bologna, dove nel 2018 e' stato inaugurato un nuovo polo operativo che gia' oggi ospita un centinaio di dipendenti che stanno sperimentando un'esperienza di smart work di riferimento per la comunita' aziendale, italiana ed internazionale.

I profili ricercati

Crif cerca soprattutto profili di Business analyst, Data analyst, Data scientist, Consultant, Software developer tecnologia .net e java, System engineer, Network engineer e Project manager da inserire nelle aree di "Business analysis", "Consulting", "Sales", "Information technology".

Dice poi l'azienda: "In linea generale i candidati ideali sono in possesso di una laurea triennale o magistrale in finance, ingengeria gestionale, ingegneria infomatica, data science e business informatics, matematica e fisica". Ma non guasta anche "una buona conoscenza della lingua inglese, un approccio smart, innovativo e proattivo al lavoro, oltre alla capacita' di pensare fuori dagli schemi e di essere goal oriented". Le posizioni aperte e le opportunita' professionali in sono pubblicate sul portale dedicato di Crif.