Deliveroo cerca rider, 35 posti a Bologna

Sono tra i 35 e i 40 i posti di lavoro per collaboratori ricercati da Deliveroo, uno dei brand internazionali della consegna di cibo a domicilio. Le figure da ricercare sono quelle dell'addetto alla consegna, il cosidetto rider. La forma di impiego offerta è quella del lavoratore autonomo. In tutto il territorio nazionale sono 500 i posti offerti.

Sotto le Torri il brand segnala numeri in forte crescita, con un 150 per cento in più crescita degli ordini negli ultimi 12 mesi, in linea con il dato nazionale. "Chiunque possieda una bicicletta, una moto o un'auto" si legge in un comunicato della multinazionale del food-delivery- può presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso la pagina www.deliveroo.it/apply".