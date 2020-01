Lavoro, nuovo accordo in Ducati: 58 posti verso stabilizzazione e assunzione

Nella giornata di Venerdì 17 Gennaio 2020 Fim Fiom Uilm e la Rsu di Ducati Motor di Borgo Panigale hanno sottoscritto con la direzione aziendale un importante accordo sindacale che riguarda la stabilizzazione di 58 lavoratori, una ventina dei quali dal regime part-time verrà assunta a tempo indeterminato.

Per altri 33 lavoratori il contratto cambierà, e da tempo indeterminato si tradurrà in parti time verticale. Cinque infine i nuovi ingressi in fabbrica, sempre con contratto part-time verticale di studenti che hanno concluso positivamente il percorso Desi (Dual Education Sistem Italy). Nell’accordo è anche previsto l'impegno già sottoscritto di trasformazione da part-time a full time entro gennaio 2022 di altri 19 lavoratori.