Emilia Romagna: Antal Italy offre 100 opportunità di lavoro

Antal Italy, multinazionale leader nell’ambito della ricerca e selezione di personale, ricerca per i propri Clienti in Emilia Romagna 100 persone che verranno assunte a tempo indeterminato. Nel dettaglio, i profili ricercati dalla Sede Bologna di Antal Italy, situata in Viale Masini 12, sono: Project Manager SAP, Analista Funzionale MS Dynamics Navision, Analista/Programmatore JDE, Backend Web Developer (Stack LAMP), Business Intelligence Specialist, Business Intelligence Sales, Category Buyer Electronics, Controller, Customer Service Manager Machinery, Electrical Engineer, Engineering Manager Beverage, ERP Consutant, Export Manager, Export Manager EMEA, Facility Manager, Field Service Engineer, Field Service Installation Technician, Frontend Web Developer Senior, HR Manager, Ingegnere Logistico, IT Help Desk, IT Manager, Junior Integration Engineer, Logistic Engineer, Logistics Manager, M&A Analyst, Maintenance Engineer, Maintenance Manager Food, Manutentore Elettrico, Marketing Manager, Pre-sales ERP, Progettista Meccanico Packaging, Progettista Senior, Project Engineer, Project Manager, Project/Proposal Engineer, R&D Specialist Food, Real Estate PM, Responsabile di Piattaforma, Responsabile Pianificazione Commerciale, Responsabile Service Post Vendita, Sales Executive CRM, SAP Senior Specialist, Senior Backend Developer, Senior Controller, Sistemista Junior, Site Manager-Logistics Sector,Software Quality Engineer, Supplier Quality Engineer, Team Leader Java Developer, Technical Buyer, Web Developer, Hybrid Mobile Developer, Software Developer, VFX Artist, UI Designer, S&Op Manager, Chief Information Officer, Client Manager (ICT), IT Business Analyst, Digital Marketing Specialist, User Interface Artist. Per candidarsi è possibile inviare il proprio CV a: Bologna@antal.com indicando la posizione nell’oggetto della mail e citando il Rif. “CS100” Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.antal.com oppure la Pagina Facebook wwww.facebook.com/antalitaly “L’Emilia Romagna conferma il suo ruolo trainante nell’economia italiana grazie alla sua apertura all’innovazione e al cambiamento, che riesce a coniugare con l’attaccamento alla propria storia e tradizione. È in questa chiave che vanno lette le recenti manovre e gli investimenti della Regione, che ha stretto un patto di insediamento e sviluppo con aziende storiche del territorio e con realtà internazionali che hanno in programma di investire in settori avanzati dell’Industria 4.0 (intelligenza artificiale, big data e Business Intelligence). Tali investimenti, pari a quasi 40 milioni di euro, porteranno ad almeno 250 assunzioni, per il 95% di laureati” afferma Enrico Cuoghi, Team Leader ed Headhunter di Antal Italy “Questa sinergia tra pubblico e privato non ha solo come obiettivo il naturale rafforzamento delle aziende beneficiarie, ma anche lo sviluppo delle piccole medie imprese fornitrici, parte dei distretti produttivi dell’Emilia Romagna, con l’auspicio di stimolare la nascita e la crescita di start-up innovative nel mercato locale e nazionale.”