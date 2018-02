Lavoro, Antal Italy ricerca personale in Emilia Romagna: 60 posizioni aperte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Antal Italy, multinazionale leader nell’ambito della ricerca e selezione di personale, ricerca per i propri Clienti in Emilia Romagna 60 persone che verranno assunte a tempo indeterminato. Nel dettaglio, i profili ricercati dalla Sede Bologna di Antal Italy, situata in Via Masini 12, sono: Analista Funzionale MS Dynamics NAV (Bologna), Analista Funzionale Ecommerce (Bologna), Analista Funzionale CBR (Bologna), SAP PP MM Specialist (Imola), SW Engineer VB .NET (Imola), SW Engineer C++ (Imola), SW Engineer C++ (Milano), Team Leader Java J2EE, Help Desk (Bologna), IT Systemn Administrator (Bologna), IT Manager (Bologna), Direttore dei Sistemi Informativi (Modena), IT Business Analyst Finance & Controlling (Modena), SW Embedded Engineer (Europa), HW Embedded Engineer (Europa), Business Intelligence Consultant (Parma), SAP BO Consultant (Parma), Responsabile Amministrativo (Parma), JR Controller (Bologna), M&A Specialist (Bologna), Real Estate PM (Bologna), Project Chief Automotive (Modena), Project Manager Automotive (Modena), Project Chief (Reggio Emilia), Senior Production Planner (Reggio Emilia), Responsabile R&D Componenti Meccaniche (Modena), PM Vehicle Safety (Europe), Responsabile Marketing Turistico (Modena), Digital Marketing Tourism Assistant (Modena), Digital Strategist (Parma), SEO Specialist (Parma), Responsabile Della Comunicazione Automotive (Modena), Digital Marketing Specialist (Bologna), Category Manager Retail / Pharma / Ecommerce (Bologna), Technical Service Engineer (San Marino), Tecnico installatore impianti HVAC (Bologna), Senior Project Engineer (Bologna), Business Developer Packaging (San Marino), Senior Buyer Elettromeccanico (Ravenna). Per candidarsi è possibile inviare il proprio CV a: Bologna@antal.com indicando la posizione nell’oggetto della mail e citando il Rif. “CS60” Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.antal.com oppure la Pagina Facebook wwww.facebook.com/antalitaly “Quest’anno sarà positivo per il mercato del lavoro in Emilia Romagna. Nel 2017 la nostra Regione si è confermata tra quelle protagoniste della ripresa economica del nostro Paese che ha visto il numero degli occupati arrivare a quota 23.183.000 con una disoccupazione pari all’11%. I settori dell'automation, automotive e dell'Information Tecnology sono stati quelli che più hanno trainato l’occupazione” afferma Enrico Cuoghi, Team Leader ed Headhunter di Antal Italy “In Emilia Romagna sono aumentati i dipendenti, sia a tempo indeterminato che in misura maggiore a tempo determinato, mentre sono diminuiti i liberi professionisti. L’aumento dell’occupazione ha interessato in uguale misura donne e uomini e si è concentrato nelle classi di età under 35.”