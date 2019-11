Emirates cerca assistenti di volo: colloqui a Bologna

Emirates, la compagnia aerea di Dubai, cerca assistenti di volo di ambo i sessi. L’appuntamento a Bologna è fissato per venerdì 15 novembre 2019, ore 9:00 in punto, presso l’Hotel Holiday Inn Bologna-Fiera, in Via del Commercio Associato, 3.

Prima della tappa nel capoluogo dell’Emilia Romagna, Emirates ha tenuto recruiting days a Palermo e Cagliari.

I candidati che desiderano intraprendere la nuova carriera di volo devono avere un’età non inferiore a 21 anni. Possono presentarsi al Recruitment Day con un curriculum vitae aggiornato in lingua inglese e una foto recente. Anche se non obbligatorio si consiglia, prima di partecipare all'open day, la registrazione al portale del gruppo Emirates. Qui ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione, il dress code richiesto per il colloquio e video tutorial.