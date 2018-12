Lavoro, Emirates cerca personale di bordo: selezioni a Bologna

Emirates, la compagnia aerea più grande del mondo, cerca canditati italiani da inserire nel proprio team di bordo. La compagnia aerea, con base a Dubai, terrà un Open days a Bologna il 16 dicembre alle ore 8:00, al Savhotel - Via Ferruccio Parri, 9.

I candidati devono essere pronti a trascorrere l’intera giornata nella sede indicata. Coloro che saranno selezionati verranno informati sui tempi per i colloqui futuri.

Emirates attualmente vola verso 157 destinazioni, in sei continenti, operando con una moderna flotta di 270 aeromobili wide-body. La compagnia aerea è il più grande operatore al mondo di Airbus 380 e Boeing 777.

Cosa serve

I candidati possono presentarsi con un curriculum vitae (CV) aggiornato in lingua inglese e una foto recente. Per partecipare all’open day, non è richiesta alcuna una registrazione online. Per ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione, incluso il dress code per il colloquio e video tutorial - visitate http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/.

Le date e le sedi potrebbero subire variazioni; per ultimi aggiornamenti, visitare http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/.

La nuova rotta Bologna-Dubai: partito dal Dubai International Airport alle 8:45 del 3 novembre 2015 è arrivato all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna alle 12:20.