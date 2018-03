Lavoro, Ferrovie dello Stato cerca ingegneri: recruiting day a Bologna

RFI - Rete Ferroviaria Italiana cerca ingegneri elettronici, elettrici, elettrotecnici, delle telecomunicazioni sulle sedi di Torino, Genova, Milano, Venezia Mestre, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Ancona. Le candidature sono da inviare entro il 25 marzo.

Giovedì 5 aprile, dalle 8:45 alle 17:00, recruiting day a Bologna.

Ingegneri per RFI. Ingegneri neolaureati da inserire in ambito manutenzione infrastruttura che siano in possesso di una laurea magistrale in ingegneria elettronica, elettrica, elettrotecnica, delle telecomunicazioni, civile strutture; abilitazione all’esercizio della professione e conoscenza della lingua inglese almeno al livello medio superiore (B2 del quadro di riferimento europeo). Tipo di contratto: tempo indeterminato

Ingegneri per Trenitalia. Ingegneri gestionali neolaureati che si occuperanno per la Divisione passeggeri regionale Umbria, Roma e la Direzione territoriale gestione commesse investimenti di Napoli, di: azioni commerciali per lo sviluppo della domanda, ottimizzazione dell'offerta regionale e aumento dei ricavi; partecipare alla pianificazione e programmazione dell'offerta ferroviaria regionale in materia di gestione della capacità collaborando alla gestione del "Prodotto treno" fino all'alimentazione dei sistemi di vendita attraverso il presidio del monitoraggio dei ricavi per intraprendere azioni di recovery sull'offerta ferroviaria; gestione contratti di investimento, e assistenza nei progetti di rilievo per aspetti economici e/o strategici. Completano il profilo: capacità relazionali, di analisi e sintesi, visione di insieme, problem setting / solving, capacità di coordinamento. Tipo di contratto: tempo indeterminato. Leggi le info