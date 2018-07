Lavoro, Hays ricerca laureati in materie economiche, giuridiche e tecniche

Hays – uno dei leader mondiali nel recruitment specializzato – organizza la Hays Academy, un’opportunità di carriera per i giovani che mirano ad accrescere la propria esperienza professionale.

Il 26 e il 27 luglio, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, l’ufficio Hays in Galleria Ugo Bassi, 1, aprirà le sue porte per due giornate di assessment dedicate a laureandi, neolaureati e giovani professionisti con meno di un anno di esperienza, preselezionati attraverso un colloquio condotto dagli esperti di Hays. I selezionati potranno accedere alla seconda fase del percorso, che prevede il superamento di test psico-attitudinali e la partecipazione alle due giornate di assessment presso gli uffici Hays a Bologna. Gli assessment sono mirati ad individuare una rosa di giovani professionisti.

Per partecipare alla Hays Academy, è necessario candidarsi sul sito di Hays, inviando il proprio curriculum vitae. I profili ritenuti maggiormente in linea con le figure ricercate, verranno selezionati e invitati a partecipare agli assessment del 26 e 27 luglio a Bologna.

“Siamo davvero entusiasti di aprire le porte della nostra sede bolognese a giovani professionisti che desiderano entrare a far parte della squadra Hays – ha dichiarato Marco Oliveri, Director Hays -. La nostra realtà, con cinquant’anni di esperienza nel recruitment specializzato, offre ottime opportunità di carriera con un percorso trasparente e strutturato mirato alla crescita professionale dei collaboratori. Hays è l’ideale per chi desidera entrare a far parte di un contesto dinamico, stimolante e realmente internazionale”.

Le caratteristiche che Hays ricerca nei candidati sono laurea in materie economiche, giuridiche e tecniche, conoscenza fluente della lingua inglese e spiccate doti comunicative. A completare il profilo vi sono ambizione, curiosità, propensione commerciale e forte orientamento agli obiettivi.