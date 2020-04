Coronavirus e lavoro: cercansi 150 infermieri e tecnici per ospedali e carceri

150 figure da inserire nelle strutture sanitarie del settore pubblico di tutta Italia per far fronte all'emergenza Covid 19. E' la ricerca lanciata da Etjca che selezionerà i professionisti da inserire in diversi ospedali (ma anche istituti penitenziari) in Italia, dalla Lombardia alla Puglia, passando per Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte.

L'agenzia per il lavoro cerca infermieri professionali da inserire nei reparti di terapia intensiva, malattie infettive, pronto soccorso e pneumologia, con laurea in scienze infermieristiche, iscrizione aggiornata all'albo professionale, disponibilità a lavorare su turni e, qualora necessario, disponibilità immediata al trasferimento. Le ricerche sono aperte anche per infermieri che abbiano maturato una minima esperienza nel settore, per sostituzione del personale assente.

La selezione è aperta anche per infermieri che dovranno occuparsi della misurazione della temperatura corporea all'interno di aziende alimentari del Piemonte, operatori socio sanitari in possesso di attestato, con esperienza anche breve in ruolo analogo maturata in ospedali e rsa e disponibilità a lavorare su tre turni. L'elenco delle figure richieste comprende anche operatori socio assistenziali per supporto al personale infermieristico e ospedaliero nelle attività di assistenza diretta, tecnici di radiologia medica per l'ospedale di Pavullo. L'agenzia assicura l'assunzione immediata per infermieri disposti a lavorare nel carcere di Modena su 3 turni e per farmacisti da inserire in alcuni punti vendita nel territorio di Massa Carrara con esperienza, domicilio nelle zone vicine e in possesso di patente e mezzo proprio. (dire)