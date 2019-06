Lavoro estivo, 300 le opportunità in Regione. A Bologna oltre 60 le figure ricercate

Sono oltre 300 le opportunità di lavoro estivo in Emilia Romagna, fra contratti in somministrazione e inserimento diretto in azienda soprattutto nel settore. Così annuncia Etjca – Agenzia per il Lavoro, che su Bologna seleziona oltre 60 figure tra le quai addetti al call center, addetti alla logistica (carrellisti uso retrattile, addetti ufficio operativo, magazziniere carrellista) e figure professionali da inserire nelle strutture alberghiere come receptionist e aiuto cuoco.

Al momento, una delle ricerche più significative condotte da Etjca riguarda la "selezione di operatori socio sanitari a Parma. Si richiede esperienza pregressa nella mansione con qualifica di operatore socio-sanitario, disponibilità al lavoro su turni e domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro".

Oltre al settore sanitario, nel ramo tecnico-industriale si selezionano montatori meccanici, operations manager, ingegneri elettronici, coordinatori di saldatura e tecnici IT Junior. Nell’alimentare sono molto richiesti operai addetti al confezionamento, commerciali senior, addetti al banco pescheria e addetti alle vendite mentre nell’arredamento la ricerca riguarda tappezzieri, impiegati commerciali, modellisti e magazzinieri.

Più di 30 le proposte di tirocinio per chi si approccia per la prima volta al mondo del lavoro come addetti alle vendite, addetti al controllo qualità, tirocinanti di negozio, addetti alla fatturazione e receptionist.

Solo nella provincia di Forlì-Cesena si selezionano più di 70 professionisti soprattutto nel settore metallurgico e meccanico (verniciatori, tornitori, addetti al confezionamento e pulizia, saldatori a filo e tig, manutentori macchine utensili e assemblatori meccanici).