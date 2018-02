Si cercano infermieri: selezioni a Bologna, ma la sede di lavoro è in Germania (e il tedesco non serve)

Cercansi 10 infermieri. I colloqui di lavoro si terranno a Bologna, ma la sede di lavoro è ad Amburgo, in Germania. L'annuncio della procedura di selezione è pubblicato sul sito della Regione Emilia Romagna, dove si spiega che per "favorire le esperienze di lavoro in altri Paesi europei, agevolando la mobilità circolare dei lavoratori e mettendo in rete le competenze che i vari Paesi possono offrire, è l’obiettivo di EURES, la rete europea dei servizi per l'impiego coordinata dalla Commissione europea". Proprio per questo, il prossimo 27 febbraio a Bologna (presso la sede della Città metropolitana, Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13) i consulenti Eures dell’Agenzia regionale per il lavoro valuteranno candidature per l’assunzione di 10 infermieri presso l’ospedale Albertinen Krankenhaus di Amburgo.

Ai colloqui, svolti in italiano, saranno presenti i rappresentanti dell’ospedale tedesco. Il giorno seguente, il 28 febbraio, i consulenti Eures tedeschi terranno un seminario in lingua italiana sulle condizioni di vita e di lavoro in Germania, con approfondimenti su come redigere un curriculum e come affrontare un colloquio di lavoro in Germania.

COME PARTECIPARE ALLA SELEZIONE. Ai colloqui potranno accedere le persone che hanno inviato il curriculum con la propria candidatura in precedenza e che sono state pre-selezionate.

Per candidarsi o richiedere informazioni occorre inviare il curriculum in italiano alla Rete EURES Emilia-Romagna all’indirizzo mail: eures@regione.emilia-romagna.it.

PROFILI RICHIESTI. Gli infermieri professionisti sono ricercati per i reparti di terapia intensiva, medicina interna, geriatria, chirurgia, cardiologia, traumatologia. I requisiti richiesti sono la laurea in Scienze infermieristiche ottenuta in un Paese dell’Unione europea e la voglia di mettersi in gioco e di affrontare un trasferimento a lungo termine in Germania.

Non è richiesta la conoscenza della lingua tedesca, ma semplicemente il desiderio di impararla: mentre si è ancora in Italia sarà fornito, a spese del datore di lavoro, un corso di lingua fino al raggiungimento del livello B2, utile al riconoscimento del titolo di studio in Germania. Sul posto saranno disponibili tutor e responsabili di reparto per garantire un inserimento al lavoro più confortevole e l’assistenza in lingua madre per tutto ciò che riguarda le pratiche burocratiche e amministrative, come il riconoscimento della qualifica, la ricerca dell’alloggio, e l’inserimento nel nuovo ambiente.

CONTRATTI. Ai professionisti selezionati sarà offerto un contratto di due anni e in seguito la possibilità di un contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio a partire da circa 2.635 euro lordi (notti, festivi e fine settimana retribuiti a parte).