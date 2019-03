Lavoro, turismo: aziende in Riviera cercano personale

In Romagna inizia il reclutamento del personale che dovrà accogliere i turisti. Il 26 marzo a Riccione chi vuole lavorare nella costa romagnola potrà incontrare, in colloqui prefissati, oltre 50 imprese che cercano personale. Oltre 200 i posti di lavoro disponibili. Working in Tourism e' organizzato da Confesercenti e CescotLavoro.

Le offerte di lavoro riguardano i territori costieri di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara. I profili più richiesti sono quelli relativi all'ospitalità, alla ristorazione, e agli stabilimenti balneari. La partecipazione all'iniziativa è gratuita. Le candidature potranno essere presentate direttamente sul sito del CescotLavoro. Per altri informazioni scrivere a arealavoro@cescot.emilia-romagna.it. (dire)