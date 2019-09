Open call - operatori di circo e teatro cercasi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Circo Sotto Sopra – APS Artelego, associazione dal 2017 attiva nel territorio di Bologna e provincia e nel ravennate nel campo del circo educativo e sociale, organizza e realizza con successo corsi annuali di circo e teatro, percorsi ludico-didattici nelle scuole, spettacoli e laboratori sulle arti circensi dedicati a bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie. L’Associazione propone anche progetti di circo sociale che coinvolgono bambini, ragazzi e famiglie che vivono in particolari situazioni di disagio socio-economico o in zone multiculturali e multietniche. La metodologia utilizzata è frutto di una lunga sperimentazione sul campo che ha portato alla strutturazione di una griglia didattica innovativa supportata dalla drammatizzazione. Ora Circo Sotto Sopra vuole ampliare il suo team di operatori, o meglio OperAttori, e ha aperto una selezione che si rivolge ad attori, professionisti, artisti e circensi che abbraccino la poetica e la metodologia di lavoro dell’Associazione e che con serietà, intraprendenza e professionalità abbiano voglia di mettersi in gioco, di lavorare con i bambini e, ovviamente, di fare tanto circo attraverso laboratori, spettacoli, performance, animazioni di strada. Requisiti necessari per candidarsi: - Avere più di 18 anni - Possedere già delle pregresse esperienze in campo teatrale e circense - Partecipare al workshop di alta formazione a cura della compagnia LegÀmi, “La Meccanica del Corpo”, 28 e 29 settembre 2019, presso il Centro Movimento Solaris, via Farini 24, Bologna: un workshop di teatro fisico e circo educativo che vuole essere una sperimentazione concreta, un indagine sull’umano, una ricerca teatrale alla scoperta di alternative al consumismo che risiede in ogni nostra dimensione esistenziale, una “regressione” che ci farà prima prendere contatto con chi siamo e poi pian piano ci farà tornare ad essere bambini, quando ancora eravamo capaci di essere dei sognatori! Per partecipare alla selezione, inviate – entro il 27 settembre - il vostro curriculum vitae e una lettera motivazionale a circosottosopra@gmail.com Per approfondimenti sull’Open Call: https://circosottosopra.com/2019/07/24/open-call-operatori-cercasi/ https://www.facebook.com/events/679138945832115/?event_time_id=679139009165442 Per maggiori informazioni sul workshop “La Meccanica del Corpo”: https://associazioneartelego.com/compagnia-legami-spettacoli-e-laboratori/laboratori/ https://www.facebook.com/events/441292966422020/ Contatti: www.circosottosopra.com circosottosopra@gmail.com 3287312861 / 3280178208