Lavoro: a Pianoro una settimana di colloqui con aziende e agenzie

Dal 27 al 30 novembre 2018 dalle 16,30 alle 18,30, presso Centro Giovanile Pianoro Factory, in Via dello Sport 2/3 a Pianoro Nuovo sarà possibile incontrare le Agenzie interinali (Gi Group, Randstad e Tempi Moderni) e i recruiter della ditta Marchesini group per una opportunità di incontro e colloqui programmati.

Grazie a questo evento le realtà partecipanti potranno raccogliere i curricula mentre i candidati potranno effettuare colloqui di lavoro: una vera opportunità di inserimento lavorativo sfruttando le posizioni aperte.

Come fare

Per iscriversi ai colloqui è necessario inviare una e-mail a info@pianorofactory.com specificando nell’oggetto 'Iscrizione Jobbing', e poi, nome, cognome, numero di telefono e l'agenzia o l'azienda con cui si intende sostenere il colloquio. Ai candidati verrà assegnato un numero per il colloquio (portare copie cv).

L'evento si svolgerà su quattro giornate, 27-28-29-30 novembre 2018 dalle 16.30 alle 18.30, durante le quali le Agenzie e l’Azienda si alterneranno e i partecipanti avranno la possibilità di conoscere le diverse realtà. Ogni giornata una delle realtà partecipanti aprirà i colloqui con una presentazione da cui potrete ricavare preziosi consigli su come presentarvi e affrontare al meglio i colloqui durante la ricerca del lavoro

27 novembre

Randstad

Gi Group

Tempi moderni spa

28 novembre

Randstad

Tempi moderni spa

29 novembre

Randstad

Recruiter Marchesini Group

Tempi moderni spa

30 novembre

Randstad

Tempi moderni spa

Evento organizzato da Le Macchine Celibi soc.coop. promosso all'interno del progetto "Work" dell'Unione delle Valli Savena-Idice, co-finanziato da Regione Emilia Romagna legge.reg.14/2008.

Contatti per informazioni:

Centro Giovanile Pianoro Factory

051-775465 segreteria per informazioni dal martedì al sabato dalle 16,30 alle 20,00

info@pianorofactory.com