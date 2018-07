Recruiting day per nuovi candidati per il settore metalmeccanico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il distretto metalmeccanico bolognese, con oltre 400 aziende, rappresenta un player fondamentale per il tessuto economico della zona e dell’intera Regione: per questo, la richiesta di figure specializzate e di competenze diversificate nel settore è sempre alta. Alla luce di questi dati, Arkigest, agenzia per il lavoro di origine fiorentina con sedi - oltre a Firenze - a Milano, Torino, Padova, Modena, Perugia, Civitanova Marche e Bologna, organizza - proprio nel capoluogo felsineo - una giornata dedicata al settore metalmeccanico. Il recruiting day si terrà il domani, 17 luglio, e sarà un’occasione unica, con porte aperte ai candidati dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00: in questa fascia oraria il team della filiale sarà disponibile per valutare le posizioni aperte maggiormente in linea, dialogando con i profili che parteciperanno. Le competenze ricercate sono molteplici, e vanno dalle conoscenze in materia di meccatronica, di saldatura e verniciatura, di macchine utensili CNC, di manutenzione, fino al progetto e disegno meccanico e FANUC. I candidati possono sia avere un titolo di studio di scuola secondaria superiore, o una laurea in ingegneria meccanica ed elettronica, o esperienza come fresatori o dentatori. Non solo: le risorse che verranno selezionate, saranno proposte alle più importanti aziende del territorio. Come partecipare? Per partecipare basterà presentarsi in filiale nelle fasce orarie sopra indicate, muniti di Cv; chi non avrà la possibilità di passare in Via Corticella 205/N, potrà inviare il curriculum all’indirizzo mail candidaturebologna@arkigest.it. Via preferenziale tuttavia sarà data a coloro che invieranno la propria candidatura attraverso il sito www.arkigest.it, compilando il questionario on line ad hoc sul settore metalmeccanico presente nella sezione News e poi registrandosi al sito, inserendo quindi il proprio curriculum nella sezione Candidati - Inserisci il tuo Cv. I profili che arriveranno in filiale tramite questo canale saranno selezionati più rapidamente! Tutte le informazioni sull’evento e le istruzioni per candidarsi sono reperibili sulla pagina web dedicata alla giornata:http://www.arkigest.it/recruiting-day-settore-metalmeccanico-bologna/. L’appuntamento, quindi, è in via di Corticella 205/N, a Bologna. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0510023550. In bocca al lupo a tutti i candidati!