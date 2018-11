Nuovi lavori: a Bologna è caccia ai "fattorini dell'Erasmus"

Come i pony express, solo che porteranno in giro giovani studenti Erasmus e non pizze! E' questo il ruolo del 'Buddy', la nuova figura lavorativa alla quale già si dà la caccia, anche a Bologna. Un “lavoretto” da infilare tra un esame e l'altro per gli studenti universitari e che permette anche di potersi mettere alla prova con le lingue.

Lavorare come Buddy. Cosa si offre e cosa si richiede

"Si tratta di un lavoro tutelato, con regolare contratto di collaborazione, remunerato e flessibile". Così fa sapere Uniser -cooperativa che organizza esperienze all'estero per studenti - che guida l'iniziativa e sottolinea come "si tratta di un lavoro di collaborazione in cui ognuno dà liberamente la propria disponibilità, magari in un tempo morto tra un esame universitario e l'altro, ma è tutelato, con regolare contratto di collaborazione, ben remunerato ma con la flessibilità necessaria”. A scadenzare i tempi, infatti, sono gli arrivi di questi studenti esteri in piccoli gruppi.

Sono richieste: capacità di parlare fluentemente lingue straniere e attitudine all'accoglienza, condite dal desiderio di vivere un'esperienza di respiro internazionale e di scambio culturale tra popoli europei come solo l'Erasmus sa costruire.

Sono una trentina i buddies cercati a Bologna. Sono attive ricerche anche nel territorio di Forlì.

Quali i compiti dei 'buddies'?

Il buddy si dovrà occupare di accogliere e guidare gli studenti Erasmus durante il loro soggiorno. Li andrà a prendere al loro arrivo in città, mostrerà loro Bologna e i suoi principali servizi, in maniera da permettergli di inserirsi e orientarsi al meglio nel capoluogo emiliano. Compito del buddy è inoltre spiegare le regole dello scambio europeo e del territorio che li accoglie, così come presentarli all'azienda in cui effettueranno la loro esperienza o introdurli nelle case o negli studentati dove vivranno. Per candidarsi: www.uniserbuddies.net.