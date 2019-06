Tigotà cerca nuovi dipendenti: assunzioni anche nel bolognese

Tigotà, la catena retail di proprietà della Gottardo S.p.A. con 580 store in Italia e marchio specializzato nella vendita di prodotti per l’igiene e la cura della persona e per la pulizia della casa, continua a crescere in Emilia Romagna dove sono 8 i punti vendita già inaugurati nel 2019: 13 le posizioni aperte.

Gottardo S.p.A., azienda padovana leader nel settore cosmetica e pulizia della casa con 50 anni di storia, è alla ricerca di 13 nuove figure professionali per i punti vendita Tigotà di Bologna, Castel San Pietro Terme, Medicina, Casalecchio, Ozzano dell’Emilia e quello di prossima apertura a Villanova di Castenaso.

In particolare, a Villanova di Castenaso si cercano 1 consulente di bellezza e 1 addetto/a al rifornimento scaffali - la ricerca è aperta per entrambi i sessi – mentre per gli altri punti vendita sono aperte le ricerche per 3 addetti/e alla vendita e di 8addetti/e al rifornimento scaffali.

La figura di consulente di bellezza-beauty specialist si occuperà dell’assistenza alla clientela fornendo anche consigli specifici e personalizzati su make up, profumeria e prodotti di bellezza. Gli addetti alla vendita cureranno l’assistenza al cliente, la gestione della cassa, il riassortimento degli spazi espositivi, mentre gli addetti al rifornimento scaffali seguiranno la gestione della merce in arrivo e del magazzino.

Ai candidati è richiesta un’esperienza precedente, passione per la vendita, buone capacità comunicative, dinamicità e flessibilità, e predisposizione al lavoro di squadra.