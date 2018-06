Lavoro, Trenitalia cerca geometri e ragionieri & co: tutte le offerte

Continua il piano assunzioni di Trenitalia. Per il mese di giugno -con scadenza entro fine mese- sono diverse le posizioni aperte dal gruppo ferroviario, per lo più indirizzate al mondo dei professionisti in ambito tecnico-scientifico. Stringenti i requisiti richiesti, per ruoli che vanno dall'esperto progettazione stazioni all'esperto dei servizi intermodali. Per queste mansioni si richiedono almeno 10-15 anni di esperienza.

Più alla portata dei giovani sono i ruoli per ragioniere e geometra, ricercate dal gruppo Ferrovie dello Stato per le sedi di Roma, Napoli, Verona e Firenze. I ragionieri saranno inseriti nella gestione dei processi amministrativi legati a contabilità, tesoreria, adempimenti fiscali, gestione cartelle esattoriali, e nella amministrazione del personale, mentre i geometri saranno inquadrati nei processi di gestione catastale, tutela giuridica ed amministrativa degli immobili, gestione tecnico amministrativa di contratti di locazione immobiliare, aggiornamento banche dati per la gestione della fiscalità immobiliare, gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative a immobili e conduzione impianti.

Costituisce titolo preferenziale l’esperienza pregressa di 2/5 anni in aziende complesse e/o in studi professionali e, per i geometri, l’abilitazione all’esercizio della professione. L’inserimento avverrà con contratto a Tempo Indeterminato.