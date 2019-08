Concorsi pubblici, Unibo cerca 57 amministrativi: c'è tempo fino al 5 settembre

Concorso pubblico per 57 posti di categoria C nell'area amministrativa a tempo indeterminato. Lo ha indetto l'Università di Bologna con scadenza fissata per il 5 settembre.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità).

La domanda di ammissione alla selezione pubblica, nonché i relativi allegati, devono essere presentati esclusivamente online, utilizzando la piattaforma Pica (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei).

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla presentazione delle domande possono essere richieste all’Ufficio Reclutamento: Tel.051/2099756- 2099757 (fax 051/2086283)

Email: apos.reclutamentotacontrattiassegni@unibo.it