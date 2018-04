Venditore tecnico commerciale - Bologna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Euromec2 azienda che commercializza soluzioni e prodotti INNOTEC a tecnologia avanzata e alta qualità con innovazione sul mercato, ricerca per le zone della provincia di Bologna un Venditore Tecnico Commerciale. OBIETTIVO In un mercato in forte espansione, il Venditore Tecnico Commerciale avrà l’obiettivo di sviluppare la propria zona di riferimento, promuovendo una vendita ad alta dimostrazione per il settore Industria e Artigianato. Cosa devi ASSOLUTAMENTE SAPER FARE: · Organizzare e Pianificare le visite · Acquisire nuovi clienti · Assistenza e sviluppo della clientela esistente · Essere operativi e abili nel promuovere il prodotto attraverso dimostrazioni pratiche · Avere ottime capacità relazionali · Creare forte empatia nel rapporto con il cliente Quali ATTITUDINI PERSONALI devi esprimere: · Orientamento alla soddisfazione del cliente/utente finale · Spiccate capacità relazionali · Conoscenza del territorio di riferimento · Propensione all’innovazione · Individuare le priorità e gestire le emergenze · Mantenere sempre un atteggiamento aperto e proattivo per lavorare in gruppo · Impegno a relazionare periodicamente la direzione generale in merito alle attività svolte Cosa TI OFFRIAMO · Inserimento in una struttura innovativa in rapido sviluppo · Opportunità di crescita professionale · Percorsi formativi di alto livello e aggiornamento · Affiancamento sul campo · Contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato con possibilità di crescita · Benefit: Auto aziendale, rimborso spese, smartphone e tablet. Costituirà titolo preferenziale il domicilio del candidato nella zona di Bologna. Per partecipare alla selezione inviare il curriculum a selezione@euromec2.it