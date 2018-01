Lavoro, Yoox: 600 nuovi posti lavoro in tre anni

Yoox , azienda fondata nel 2000 con sede a Valsamoggia, leader nel settore delle vendite on line di moda, lusso e design, oggi impiega oltre 4500 persone, e , per il prossimo triennio (2018-2020), ha intenzione di assumere circa 600 nuove figure.

Il gruppo ha le sedi principali in Emilia Romagna e in Lombardia, ma possiede centri e uffici sparsi in tutto il mondo (Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina, Medio oriente …) e distribuisce i suoi prodotti in oltre 180 paesi. Inoltre possiede tre negozi on line attraverso i quali gestisce 30 diversi noti marchi tra i quali: Emporio Armani, Diesel, Valentino, Moschino, Roberto Cavalli, Ferretti, Zegna, Moncler, Dolce e Gabbana, Trussardi, Missoni, Pomellato, etc.