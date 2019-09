Olimpiadi 2032, Ascom: "Riflettori accesi nel bene e nel male. Noi ci speriamo"

Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna: «Il clima è positivo e noi ci siamo. Sarebbe un'opportunità non solo per la Città Metropolitana, ma anche per la regione Emilia-Romagna e addirittura per tutto il Paese, visto che stiamo parlando di un evento di portata mondiale. Penso a iniziative straordinarie con modalità straordinarie e, aldilà di un opportuno accordo fra le due città coinvolte, è necessario un piano strategico che consenta di studiare per tempo gli investimenti necessari per ospitare. Si tratta di un evento sportivo ma anche economico che si incrocia per forza di cose con una modernizzazione delle infrastrutture e della viabilità. Operazioni che vanno finanziate dal Governo e supportate dalle istituzioni, con opere che resteranno poi nel tempo a vantaggio della collettività. I privati poi non dovranno più sottrarsi alla collaborazione».

Dunque Bologna potrebbe sostenere tutto ciò? «Bologna negli ultimi 10 anni ha dimostrato di lavorare bene facendo sistema, lavorando in squadra (istituzioni, associazioni e privati) con ottimi risultati. Ci vorrà un tavolo dedicato, un comitato e delle personalità di spicco. Faccio un esempio: ci siamo già mossi per creare un contatto per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Siamo a due passi da entrambe le città ed è opportuno creare un ponte» ha detto poi Tonelli.

Quali sarebbero i punti forti della nostra città? «Delle città, di Bologna e Firenze insieme. Pensiamo alla cultura, ai musei e a tutta l'arte che abbiamo, come pure le eccellenze della nostra gastronomia...Attenzione però perchè quando si accendono i riflettori, si accendono nel bene e nel male e potrebbero illuminare le cose che funzionano, ma anche quelle che non vanno...»