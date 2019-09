Olimpiadi 2032 a Bologna, gli albergatori: "Noi siamo pronti ad accogliere"

Il Presidente di Federalberghi Emilia Romagna Alessandro Giorgetti non sembra avere dubbi sulla capacità di Bologna e dell'area circostante di riuscire a sostenere la portata di un'Olimpiade in termini di accoglienza: «Le strutture ricettive ci sono e sono di qualità: dal centro città alle zone circostanti, includendo l'imolese e la provincia di Modena. Il nostro stato d'animo in previsione di un evento di tali dimensioni non può che essere positivo, considerandolo un'opportunità».

Da una settimana circa infatti la "pazza idea delle Olimpiadi 2032 a Bologna e Firenze" scaturisce speranza e scetticismo, entusiasmo e dubbi sulla reale possibilità di una manifestazione condivisa fra le due città: e se per l'assessore allo Sport Matteo Lepore "se si fa squadra è un sogno che si può realizzare", per il Movimento 5 Stelle il rischio è la speculazione. Insomma, dibattito politico aperto.

Ci sono poi le varie categorie che sarebbero direttamente coinvolte in una manifestazione di portata mondiale e fra queste anche gli albergatori, fondamentali per accogliere le migliaia di persone che potrebbero arrivare. Alessandro Giorgetti scherza sulla distanza che ci divide dalla data, il 2032 per poi fare delle ipotesi: «Non so se le vedrò visto la mia veneranda età, ma tutto il comparto è pronto e gli albergatori ci sono. Bisogna poi vedere se saranno realizzabili le infrastrutture sportive capaci di sostenere tutti gli ospiti dei giochi».

Quante sono le strutture alberghiere a Bologna e provincia? «Gli esercizi sono 291 per 12.965 camere totali e 24.752 letti. Questi i numeri della provincia. Nella città di Bologna contiamo 94 esercizi, 6.381 camere e 12.163 letti. Poi c'è anche tutto l'extra-alberghiero».