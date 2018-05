Bologna apre le porte al decimo punto vendita Pam local

Il punto vendita, aperto 7 giorni su 7 dalle 8 alle 22, si trova in Via Dagnini 46, all’interno del quartiere Santo Stefano, che ha dato i natali a personaggi del calibro di Pier Paolo Pasolini, e che ancora oggi è, grazie alla presenza di numerosi palazzi storici, una delle zone più eleganti della città. La posizione del nuovo Pam local è molto comoda sia per chi rientra tardi la sera – la stazione di Bologna Mazzini si trova a soli 700 mt-, sia per gli anziani e le famiglie residenti che scelgono di passeggiare negli ampi Giardini Lunetta Gamberini, il cui accesso è situato proprio di fronte al negozio.

Lo store, che si propone come una rivisitazione in chiave moderna dei tradizionali negozi sotto casa, presenta un ricco assortimento, adatto alle esigenze di tutti i Clienti; oltre alla vasta scelta di prodotti emiliani, dop e igp, e ai freschi, sempre di alta qualità, sui suoi scaffali è possibile trovare anche diverse soluzioni monoporzione, piatti pronti, referenze bio e per vegetariani e vegani. Grande spazio viene, inoltre, riservato agli articoli “free from”, adatti a chi soffre di intolleranze alimentari, ai prodotti integrali e a quelli con pochi grassi e senza zuccheri aggiunti, pensati per chi presta attenzione al proprio benessere, senza rinunciare al gusto. Presente inoltre anche un angolo parafarmacia, con tante referenze disponibili a prezzi sempre convenienti. Ma il risparmio, da Pam local, è garantito anche dall’esclusiva iniziativa “Prezzo Promessa”, che assicura prezzi bassi tutto l’anno su centinaia di prodotti, e dai “menu facili e veloci”, le originali proposte dell’insegna per preparare pasti gustosi a prezzi contenuti.

“Siamo felici che Pam local sia sempre più presente, oltre che nei centri storici, anche nelle zone residenziali: nel giro di pochi anni, questo nuovo modello di spesa ha infatti conquistato Bologna e i bolognesi, portando a 10 i punti vendita in città.” Conclude Andrea Zoratti, Direttore della Divisione Prossimità di Pam Panorama “Siamo convinti che Pam local sia il format ideale per soddisfare al meglio le esigenze dei Clienti di oggi e, per il futuro, abbiamo interessanti progetti che ci vedono sempre più impegnati nell’apertura di nuovi punti vendita e nella proposta di prodotti e servizi sempre più in linea con le necessità dei consumatori”.