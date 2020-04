Castiglione: nuova gestione per la piscina e investimento da 65mila euro per la pavimentazione

A Castiglione è stato chiuso il bando per l’affidamento della piscina comunale, e sono stati previsti interventi per 65 ila euro per sistemare la pavimentazione della struttura. A comunicarlo è l'ente pubblico attraverso una nota: "Si sta concludendo positivamente in questi giorni a Castiglione dei Pepoli il bando per la gestione della piscina Val di Sole intitolata a Giovanni Degli Esposti - si legge - un risultato tutt’altro che scontato viste le incertezze legate al futuro delle attività economiche. Dopo dieci anni di intensa attività in cui la piscina si è confermata un centro di riferimento per ragazzi e non solo, con la sua vasca per i più piccoli, il campo di beach volley, la scuola di nuoto e gli spettacoli con i “vicini” di Radio Fresh, il bar e la pizzeria, i precedenti gestori della polisportiva Parco dei Laghi hanno deciso di passare la mano per occuparsi d’altro. La nuova gestione che subentra durerà almeno 7 anni e garantirà – appena le norme lo consentiranno - la fruizione di tutti i servizi"

Sempre per aprile l’amministrazione comunale ha affidato i lavori di rifacimento della pavimentazione del solarium, che ammontano a 65 mila euro, di cui 43 mila provenienti da fondi di Autostrade per l’Italia per le opere compensative alla Variante di Valico, che andranno a completare quelli già posti in essere tre anni fa. In questo modo il restyling della struttura, che ha caratterizzato gli ultimi quindici anni dell’area, può dirsi finito: la pavimentazione dell’area per bambini, le vasche e i servizi accessori infatti erano già stati rimessi a nuovo. La restante pavimentazione esterna rimaneva uno dei punti deboli sui intervenire.

"Guardiamo al futuro prossimo di Castiglione con un po' più di ottimismo, dato che la piscina Val di Sole-Giovanni degli Esposti è da sempre uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio e un servizio strategico per la nostra offerta turistica - spiega il sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri - che continua spiegando come ci sia preoccupazione per gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla salute delle persone, ma anche per quelli economici e per gli effetti che comporterà sulle relazioni sociali. La piscina aprirà se e quando le leggi lo consentiranno, ma intanto ci dà fiducia sapere che avremo un nuovo gestore con cui programmare il futuro e importanti lavori che miglioreranno la struttura. Dalle difficoltà sarà possibile uscire con progetti e volontà: la piscina per noi è un po’ un simbolo della nostra voglia di ripartire".