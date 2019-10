L’Antica Pizzeria 'da Michele' apre a Bologna la sua dodicesima sede

La patria del tortellino e di uno dei cantautori che più ha influenzato la canzone contemporanea italiana accoglie il simbolo della pizzeria di Forcella, a Napoli: il volto serafico di Michele Condurro. Martedì 8 ottobre, alle 12, apre al pubblico a Bologna la dodicesima sede de L’Antica Pizzeria da Michele in the World, in Piazza San Martino. Dopo le aperture italiane di Roma, Milano, Firenze e Verona e quelle internazionali in Giappone, a Londra, a Barcellona, a Los Angeles e a Dubai, la tradizione unica della pizza napoletana di Michele arriva a Bologna, con un locale aperto dal lunedì alla domenica, dalle 12 alle 23:30.

"Siamo molto soddisfatti per questa apertura a Bologna, che rappresenta la dodicesima pizzeria del gruppo MITW – spiega l’AD Alessandro Condurro. – Un numero destinato ad aumentare: entro il 31 dicembre 2019 arriveremo a quindici sedi. Bologna è una città molto viva, un centro ricco di storia, giovane e sede di Università".

"La grande tradizione culinaria di Bologna è ben nota in tutta Italia – continua Daniela Condurro, AD di MITW. - Noi speriamo di esportare, in ogni luogo che raggiungiamo con la pizzeria, la nostra tradizione e, soprattutto, i sapori e il gusto di Napoli”.

“C'è grandissimo entusiasmo nel portare avanti un progetto così rilevante, ma si avverte anche il peso della responsabilità – racconta Antonello Corciulo, tra i soci della nuova sede di Bologna. - Essere "da Michele" vuol dire trasformarsi in ambasciatori della tradizione partenopea e, nello specifico, del prodotto che forse più rappresenta la napoletanità, che nella pizza si esprime, sintetizzando la vera essenza di un popolo e della sua storia. Dopo Firenze proviamo questa nuova esperienza con ancora più emozione, adrenalina e carica, come fosse la nostra prima apertura, consapevoli che Bologna, per sua natura, saprà accoglierci e apprezzarci”.

Martedì 8 ottobre alle 12, in Piazza San Martino 3/b, non avrà luogo un’inaugurazione, ma una vera e propria apertura al pubblico diretta, in pieno stile ‘da Michele’.

