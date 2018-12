Plastica bio da Co2 in atmosfera, parte progetto Bio-On a Castel San Pietro

Catturare l'anidride carbonica dall'atmosfera, per utilizzarla nel processo di produzione di bioplastica. E' il nuovo progetto di Bio-On, l'azienda di Castel San Pietro Terme che, in collaborazione con Hera ha creato una nuova societàall'uopo.

Lux-On, questo il nome, utilizzerà tecnologie di cattura della anidride carbonica presente in atmosfera per rivoluzionare la produzione di biopolimeri e producendo energia senza l’utilizzo di fonti fossili.

La nuova tecnologia sviluppata da Bio-on prevede di utilizzare anidride carbonica come “materia prima” a costo zero in aggiunta a quelle già utilizzate finora per produrre la bioplastica Bio-on: melassi di barbabietola e canna da zucchero, scarti di frutta e patate, fonti di carbonio in genere, glicerolo e olio di frittura esausto. L’uso di CO2 contribuisce quindi alla riduzione dell’anidride carbonica presente in atmosfera.

I laboratori ed il primo impianto del nuovo progetto Lux-on verranno costruiti entro il 2019 vicino allo stabilimento industriale di Bio-on Plants a Castel San Pietro Terme (Bologna); sarà interamente realizzato e progettato da tecnici Bio-on in collaborazione con Hera, con impianti di recupero dell’anidride carbonica dall’atmosfera e da quelli di produzione di energia rinnovabile da luce solare. L’impianto sorgerà su un’area di 1.500 mq, di cui 600 mq coperti.

L’energia elettrica utilizzata nell’innovativo processo produttivo di Lux-on sarà prodotta da impianti fotovoltaici che, oltre ad alimentare direttamente la produzione, forniranno energia stoccabile per l’alimentazione notturna (la produzione è h24 7/7). Ai fini dello stoccaggio dell’energia saranno utilizzate partnership internazionali con i maggiori player della tecnologia associata all’idrogeno (H). L’idrogeno, gas non inquinante, verrà prodotto a partire dall’energia solare, conservato fino al momento dell’utilizzo, e poi ritrasformato in energia elettrica per alimentare l’impianto quando i pannelli solari non funzionano, la notte o in momenti di scarsa illuminazione solare.