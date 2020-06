CeflaK, nominato il nuovo direttore generale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Imola, 01/06/2020 - Il bilancio consolidato 2019 conferma un ulteriore anno positivo per Cefla e per le sue 5 Business Unit (Engineering, Shopfitting, Finishing, Medical Equipment e Lighting). Nonostante il rallentamento economico dello scorso anno, il Gruppo ha proseguito il percorso di sviluppo attraverso una strategia di investimenti volti a rafforzare la competitività sui mercati di riferimento. La BU Engineering, la BU Medical Equipment e la BU Finishing (vernici), consolidando e rafforzando i risultati del 2018, hanno evidenziato la crescita della marginalità EBITDA e EBIT. La recente BU Lighting ha aumentato i ricavi mentre per la BU Shopfitting il 2019 è stato un anno di flessione a fronte della quale il Gruppo ha posto in essere iniziative volte ad invertire il trend del mercato di riferimento. I ricavi complessivi hanno superato i 585 milioni di euro (+5 % su anno precedente) realizzati con una quota di export pari al 50%. L’ EBITDA consolidato si è attestato a circa 51 milioni di euro, al netto di oltre 12 milioni di svalutazioni prudenziali indotte dalla criticità del contesto economico mondiale in cui opera il Gruppo, che comunque ha sostenuto e finanziato importanti investimenti industriali su innovazione di prodotto e di processo in tutte le BU. Nel conto economico 2019, come tradizionale politica di bilancio, sono stati stanziati oltre 12 milioni di euro per attività di ricerca, sviluppo, miglioramento funzionale ed estetico di prodotto, ampliamento della gamma dell’offerta, reingegnerizzazione dei processi e progetti per esplorazione e avvio di nuove attività. La Posizione Finanziaria Netta del gruppo registra, in chiusura d’esercizio, un saldo positivo di 38 milioni di euro, in ulteriore miglioramento rispetto ai 22 milioni del 2018 nonostante l’appesantimento di quasi 11 milioni determinato dalla nuova modalità di contabilizzazione dei leasing operativi applicata dal 2019 ai sensi dell’IFRS 16. L’Utile Netto chiude a 27 milioni di euro e il Patrimonio complessivo supera i 254 milioni, finanziando interamente il capitale investito nella gestione operativa, sia fisso che di funzionamento. Anche per il 2019 gli oltre 600 titoli di proprietà intellettuale, brevetti, marchi e disegni hanno ottenuto l’accordo preventivo del Patent Box con l’Agenzia delle Entrate a riconoscimento del costante impegno in ricerca e sviluppo. In occasione dell’Assemblea Sociale che ha visto l’approvazione del Bilancio 2019 è stato ufficialmente presentato il nuovo Direttore Generale Paolo Bussolari, in Cefla dal 2001, dal 2013 alla guida della BU Medical Equipment e da marzo 2020 alla guida del Gruppo imolese. Il Presidente Gianmaria Balducci ha ringraziato i 2.000 colleghi, soci dipendenti e gruppo manageriale, per il raggiungimento degli obiettivi condivisi dal Consiglio di Amministrazione, che hanno consentito al Gruppo di rafforzare la propria la posizione sui mercati in cui opera dal 1932. Cefla ha da sempre superato le sfide con la capacità di creare valore nel tempo attraverso diverse competenze, solidità e capacità di innovazione. Per quanto riguarda il 2020 nonostante l’incerto scenario determinato dal Covid-19 il Gruppo Cefla continuerà ad investire in prodotti, tecnologia e servizio verso i clienti mantenendo vicinanza ai mercati per cogliere le future opportunità di ripartenza. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ABOUT US: Cefla è un’industria multibusiness italiana, fondata nel 1932 a Imola, ove è presente con il quartier generale e con presenza internazionale con vasti stabilimenti produttivi. L’attività del Gruppo è consolidata e può contare su una trentina di sedi (delle quali circa la metà sono produttive) in diversi Paesi. Il business di Cefla è identificato da aree specifiche: ENGINEERING (impiantistica civile, industriale e per il settore energia); SHOPFITTING (arredamento e soluzioni personalizzate per Retail e Contract); FINISHING (macchine e impianti per la verniciatura, la finitura e la stampa digitale); MEDICAL EQUIPMENT (per il settore odontoiatrico e medicale); LIGHTING (azienda specializzata nello sviluppo di tecnologie Led). La forza di Cefla è frutto di principi che la contraddistinguono fin dalla sua fondazione: visione strategica e internazionalizzazione; investimento in tecnologia e innovazione; solidità patrimoniale e finanziaria per una costante crescita profittevole. Più info su www.cefla.com

