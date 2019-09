Race for the Cure, 20-22 settembre a Bologna

Ai Giardini Margherita verrà allestito, a partire da venerdì 20, il Villaggio della Salute per ospitare tre giorni di iniziative gratuite per tutti: consulti specialistici, laboratori, convegni medici, nonché iniziative ricreative per le Donne in Rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno, vere protagoniste del cambiamento culturale nell’approccio alla malattia.Domenica 22 settembre si terrà poi la tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e passeggiata di 2 km. Come fare ad iscriversi? È molto semplice: per partecipare alla corsa è possibile iscriversi individualmente o in squadra con una donazione di 13 +2 a sostegno del progetto locale “Donne al Centro”, uno spazio polifunzionale presso l’Ospedale Bellaria dedicato alle donne in terapia oncologica. Sabato 7, oltre ai punti di iscrizione fissi dislocati in varie zone della città, sarà possibile iscriversi anche ai banchetti allestiti dai volontari nei centri commerciali dei partner: potete trovarli di mattina dalle 9 alle 13 al Centro Borgo di Borgo Panigale e tutto il giorno presso il centro commerciale Conad di via Larga.

Per informazioni e iscrizioni visita anche il sito www.racebologna.it o scrivi a bologna.race@komen.it.

Partecipa anche tu e dai il tuo contributo, perché sarà un piccolo sostegno ma fondamentale per la lotta ai tumori del seno!