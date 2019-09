Race for The Cure: sport, salute e prevenzione. Gli ambiti di azione dei progetti finanziati

Race for the Cure è sport, beneficenza ma soprattutto prevenzione. Il 20,21 e 22 settembre a Bologna sarà come sempre possibile effettuare controlli e indagini diagnostiche presso gli stand animati dai professionisti dell’Ausl di Bologna al Villaggio della Salute allestito ai Giardini Margherita.

Specialisti in senologia, dermatologia, alimentazione e prevenzione in generale aspettano i sostenitori della Race per offrire la propria competenza professionale. Le visite sono riservate alle donne che non rientrano negli sreening regionale della Regione Emilia-Romagna e a donne selezionate da associazioni umanitarie. Quest’anno sono state coinvolte la maggior parte delle associazioni ed onlus che seguono fasce di popolazione femminile a rischio esclusione sociale.

Tutto ciò è reso possibile dalla generosità di donatori e sponsor, i fondi raccolti vengono infatti destinati ogni anno da Komen Italia al finanziamento di nuovi programmi sul territorio nella lotta ai tumori del seno anche a favore di altre associazioni attive sul territorio italiano.

I progetti finanziati si collocano nei seguenti ambiti di azione: