Recensioni online: entra anche il mercato immobiliare

Da anni ormai le recensioni online hanno un gran peso sulle decisioni di acquisti e vacanze degli italiani e non soltanto. Secondo uno studio condotto da Google nel 2005 il 67,7% degli utenti viene influenzato proprio dalle recensioni. Più della metà degli intervistati (54,7%) ha ammesso che le recensioni online sono abbastanza, molto, o assolutamente una parte importante del loro processo decisionale. Del resto non è certo una novità che tutti, per dare un giudizio positivo o al contrario per esternare qualcosa che non ci è andato a genio, diamo il nostro parere che molto spesso si concretizza sotto forma di recensione perché la rete è il mezzo più immediato per avere un riscontro e per condividere il proprio parere con gli altri utenti. Ed è anche per questo che internet è stato ideato.

I settori delle recensioni stanno aumentando sempre di più, dagli strumenti tecnologici e i libri ad hotel e ristoranti, fino ad arrivare al mercato immobiliare che sembra l'ultimo settore entrato nel magico mondo delle recensioni online.

I dati relativi a mercato immobiliare e recensioni

A fare da apripista e portavoce delle agenzie per quanto riguarda il mercato immobiliare e le recensioni, esattamente come è già avvenuto oltremanica da anni, è Affitta Presto franchising che ha attivato un servizio di recensioni di terze parti dando la possibilità ai clienti delle agenzie del gruppo, di esprimere la propria opinione sul servizio ricevuto.

Per quanto riguarda il meccanismo che viene utilizzato, non si allontana da quello classico che si basa sul questionario. Nel dettaglio, locatario e conduttore, una volta firmato e registrato il contratto di affitto ricevono un questionario di gradimento che dovranno compilare in forma anonima. Documento che sarà poi pubblicato online sotto forma di recensione con relativo punteggio. Insomma, niente di così diverso dal tradizionale meccanismo delle recensioni. La novità è, appunto, il settore immobiliare che in questo modo in Italia entra per la prima volta a fare parte di questa grande e variegata realtà online.

Da anni il mercato immobiliare è in continua evoluzione, tendenza che viene confermata anche da questa novità strettamente legata alla rete dove è possibile esprimere giudizi, nel bene e nel male. Per questo le recensioni rappresentano uno strumento molto prezioso che rappresenta croce e delizia degli imprenditori. Basti pensare a quanto un feedback negativo possa essere molto più evidente di uno positivo. In questo caso, infatti, secondo lo studio fatto da Google, se gli utenti trovano anche una sola recensione negativa in fase di acquisto, le aziende rischiano di perdere il 22% di potenziali acquisti. Peggio se le recensioni negative salissero a tre, in quel caso la perdita potenziale sarebbe addirittura del 59.2%.

Affitta Presto: il pioniere

Si è detto che Affitta Presto, franchising nato nel 2010 con sede a Cesena, è il pioniere e portavoce delle esigenze dei consumatori nel settore immobiliare, percorso che in Italia non aveva ancora intrapreso nessuno.

«Crediamo da sempre – dichiara Matteo Gallinucci, CEO di Affitta Presto - che il ruolo dell'agente immobiliare 2.0 non sia più semplicemente quello di intermediario, ma di vero e proprio consulente»