Record di consensi per la lista della Filctem Cgil di Bologna alle elezioni della rsu nel gruppo Hera: 78% dei voti

La settimana scorsa, dal 14 al 18 ottobre, si sono tenute le elezioni delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nel Gruppo HERA comparto gas, acqua ed energia elettrica. Nel collegio di Bologna si è registrato il record di consenso per la lista della Filctem CGIL che ha raggiunto circa il 78% dei voti , con 12 rappresentanti eletti sui 15 eleggibili in totale. Nel dettaglio i risultati nel territorio di Bologna sono stati i seguenti: Filctem-CGIL 561 voti pari al 77,9% (+7% dalla precedente elezione) Femca-CISL 96 voti pari al 13,3% Uiltec-UIL 60 voti pari al 8,3% La “RSU Hera Gas-Acqua di Bologna” sarà composta da 15 rappresentanti di cui: 12 delegati Filctem-CGIL (+3 rispetto all’ultima consultazione) 2 delegati Femca-CISL 1 delegato Uiltec-UIL La Filctem CGIL esprime grandissima soddisfazione per questo risultato elettorale, che ha visto per la prima volta svolgersi le elezioni in contemporanea su tutto il territorio nazionale su cui è presente l’azienda e che, proprio qui a Bologna, ha fatto registrare il risultato nettamente più alto nel panorama nazionale per la lista ed i candidati bolognesi nella più importante azienda multi-utility italiana per capitalizzazione, fatturato e servizi pubblici locali erogati. Un risultato che riconosce il consenso dei lavoratori all'azione dei nostri candidati e della nostra organizzazione sindacale.